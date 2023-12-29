Ракети дісталися і до Львова: у місті пролунала низка вибухів

Влада Львова та області прокоментувала ранкову атаку на регіон

Під час ранкової потужної ракетної атаки на Україну вибухи пролунали й у Львові. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Він підтвердив вибухи у місті, але не повідомив, що це: робота ППО чи прильоти.

Також у мережі публікують аудіозапис обстрілу міста. На ній чути потужний вибух. Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи чули в районі Стрия та Дрогобича.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у місті є влучання по житловому будинку. Жителів Львова просять нічого не знімати та не викладати у мережу.

"За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце йдуть всі профільні служби. Залишайтеся в укриттях", — написав він.

Станом на 8:54 вибухи у Львові продовжуються.

Нагадаємо, що напередодні вранці ворог атакував Львівщину дронами. Було зафіксовано близько 10 "Шахедів", сталося спалах на об'єкті критичної інфраструктури у Львові.

Також "Телеграф" повідомляв, що росіяни влаштували ракетний терор України вранці 29 грудня. Потужної атаки зазнало Дніпро, де зруйновано торговий центр.