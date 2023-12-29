Ракети дісталися і до Львова: у місті пролунала низка вибухів
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Влада Львова та області прокоментувала ранкову атаку на регіон
Під час ранкової потужної ракетної атаки на Україну вибухи пролунали й у Львові. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Він підтвердив вибухи у місті, але не повідомив, що це: робота ППО чи прильоти.
Також у мережі публікують аудіозапис обстрілу міста. На ній чути потужний вибух. Також місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи чули в районі Стрия та Дрогобича.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у місті є влучання по житловому будинку. Жителів Львова просять нічого не знімати та не викладати у мережу.
"За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети. На місце йдуть всі профільні служби. Залишайтеся в укриттях", — написав він.
Станом на 8:54 вибухи у Львові продовжуються.
Нагадаємо, що напередодні вранці ворог атакував Львівщину дронами. Було зафіксовано близько 10 "Шахедів", сталося спалах на об'єкті критичної інфраструктури у Львові.
Також "Телеграф" повідомляв, що росіяни влаштували ракетний терор України вранці 29 грудня. Потужної атаки зазнало Дніпро, де зруйновано торговий центр.