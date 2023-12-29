Ракеты добрались и до Львова: в городе прогремел ряд взрывов

Власти Львова и области прокомментировали утреннюю атаку на регион

Во время утренней массивной ракетной атаки на Украину взрывы прогремели и во Львове. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой. Он подтвердил взрывы в городе, но не сообщил, что это: работа ПВО или прилеты.

Также в сети публикуют аудиозапись обстрела города. На ней слышен мощный взрыв. Также местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы слышали в районе Стрыя и Дрогобыча.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в городе есть попадание в жилой дом. Жителей Львова просят ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

"По предварительной информации, попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие. В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты. На место следуют все профильные службы. Оставайтесь в укрытиях", — написал он.

По состоянию на 08:54 взрывы во Львове продолжаются.

Напомним, что накануне утром враг атаковал Львовскую область дронами. Было зафиксировано около 10 "Шахедов", произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.

Также "Телеграф" сообщал, что россияне устроили ракетный террор Украину утром 29 декабря. Мощной атаке подвергся Днепр, где разрушен торговый центр.