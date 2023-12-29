Российское преимущество в воздухе над Украиной скоро будет обнулено — Newsweek

F-16 и дальнобойные ракеты сделают все цели на временно оккупированной территории Украины доступными для ударов ВСУ

Период российского превосходства в небе Украины, похоже, подходит к концу. Даже десяток современных истребителей F-16, которые Украина получит от западных партнеров, уже поставят под угрозу преимущество российских террористов в воздухе.

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на мнение ряда западных экспертов. В частности, эксперты говорят, что F-16 позволит Украине решать как оборонительные, так и наступательные задачи.

"Прибытие F-16 в больших количествах должно дать Украине преимущество в воздухе, чтобы оградить ее передовые украинские войска от российских ударных вертолетов и планирующих бомб", – сказал изданию Дэниел Райс, бывший специальный советник главнокомандующего Украины генерала Валерия Залужного.

По его мнению, F-16 и дальнобойные ракеты сделают все цели на временно оккупированной территории Украины доступными для ударов ВСУ. Американские истребители имеют современную авиацию и лучшие радары, они совместимы с оружием НАТО, поэтому Украина сможет значительно расширить расстояние для уничтожения российской наземной обороны и российских самолетов.

Москва, судя по всему, напугана скорым прибытием F-16. Российские террористы пытаются оперативно перенести свои базы дальше к востоку от Украины, надеясь, что там их не достанут западные истребители, сказал Фредерик Мертенс, аналитик Гаагского Центра стратегических исследований.

"Мы видели ущерб, который украинские ВВС смогли нанести старыми Су-24 и современными крылатыми ракетами Storm Shadow в Крыму. Угроза со стороны самолетов F-16 будет гораздо серьезнее, поскольку эти американские самолеты имеют правильные интерфейсы для использования западного оружия в полной мере", – отметил он.

Также будет ликвидирована проблема с нехваткой ракет "земля-воздух" советского образца. F-16 будет оперировать западными противовоздушными ракетами, которых у Запада очень много. Кроме того, F-16 смогут гораздо более эффективно использовать HARM – высокоскоростные противорадарные ракеты – чем это делается сейчас, когда ракеты монтируют на старые советские истребители. Плохой сюрприз ожидает не только российские базы, авиацию и ПВО, но и корабли – F-16 может быть носителем ракеты "Гарпун".

"Сочетание F-16 и "Гарпуна" может дать Украине достаточную противокорабельную ударную мощь, чтобы вытеснить российский надводный флот из Черного моря, если им удастся получить достаточное местное преимущество в воздухе, чтобы нанести достаточно глубокий удар", – добавил Мертенс.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что F-16 не изменит ситуацию немедленно. Пилотам потребуется время, чтобы овладеть самолетами именно в бою, а не во время учений, а также интегрировать F-16 в свои операции.

"Тот факт, что Украина получает десятки F-16 не означает, что она может использовать их в воздушной кампании в стиле НАТО. Однако они позволят Украине проводить хорошо избранные воздушные атаки, которые могут повлиять на ход войны", – резюмировал Мертенс.

Напомним, что западные партнеры создали авиационную коалицию, чтобы помочь Украине оградить воздушное пространство от врага. Ее возглавили Нидерланды и Дания. Союзники пообещали передать Украине американские истребители F-16 и обеспечили обучение украинским пилотам. Недавно Нидерланды заявили, что уже готовы передать первую партию самолетов.

Ранее "Телеграф" писал, что шесть украинских пилотов учатся летать на F-16. До этого они учились на симуляторах.