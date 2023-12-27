Грандиозные планы на F-16: в Воздушных силах рассказали, как собираются использовать самолеты

Самолеты американского производства отличаются высокой скоростью и маневренностью

Воздушные силы Украины имеют грандиозные планы на истребители F-16, которые уже готовят к передаче Украине. Широкий спектр вооружения позволяет их применять для любых целей и на разных участках фронта.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона. Он отметил главную особенность истребителей американского производства.

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"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", ― сказал Игнат.

Многофункциональность F-16 позволяет использовать их для разных задач:

защита объектов от ракет и дронов врага;

прикрытие штурмовой авиации;

удары по вражеским целям, в том числе находящиеся в глубине обороны;

контроль над воздушным пространством в акватории Черного моря и противодействие российским кораблям.

"F-16 имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на том или ином участке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", ― сказал Игнат.

Напомним, что западные партнеры создали авиационную коалицию, чтобы помочь Украине защитить воздушное пространство от врага. Ее возглавили Нидерланды и Дания. Союзники пообещали передать Украине американские истребители F-16 и обеспечили обучение украинских пилотов. Недавно Нидерланды заявили, что уже готовы передать первую партию самолетов.

Ранее "Телеграф" писал, что шесть украинских пилотов учатся летать на F-16. До этого они обучались на симуляторах.