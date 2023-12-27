Грандіозні плани на F-16: у Повітряних силах розповіли, як збираються використовувати літаки

Літаки американського виробництва відрізняються високою швидкістю та маневреністю

Повітряні сили України мають грандіозні плани на винищувачі F-16, які вже готують до передачі Україні. Широкий спектр озброєння дозволяє їх застосовувати для будь-яких цілей і різних ділянок фронту.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону. Він наголосив на головній особливості винищувачів американського виробництва.

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"Плани грандіозні. Літак багатоцільовий, а тому зможе виконувати багато завдань з підтримки сухопутних військ", ― сказав Ігнат.

Багатофункціональність F-16 дозволяє використовувати їх для різних завдань:

захист об’єктів від ракет та дронів ворога;

прикриття штурмової авіації;

удари по ворожих цілях, зокрема тих, що знаходяться в глибині оборони;

контроль над повітряним простором в акваторії Чорного моря та протидія російським кораблям.

"F-16 має широкий спектр озброєння, яке можна застосовувати на тому чи іншому відтинку фронту. Ну і це допоможе здобути пріоритет у повітрі та дозволить протидіяти застосуванню керованих авіаційних бомб", ― сказав Ігнат.

Нагадаємо, що західні партнери створили авіаційну коаліцію, щоб допомогти Україні захистити повітряний простір від ворога. Її очолили Нідерланди та Данія. Союзники пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16 та забезпечили навчання українських пілотів. Нещодавно Нідерланди заявили, що вже готові передати першу партію літаків.

Раніше "Телеграф" писав, що шість українських пілотів навчаються літати на F-16. До цього вони вчились на симуляторах.