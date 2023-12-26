Шестеро українських пілотів вже тренуються керувати F-16: чим особливий цей винищувач

Пілоти пройшли базову підготовку перед тим, як сісти за штурвал винищувача, проте всі вони є досвіченими фахівцями.

Поки в Нідерландах готують до відправки в Україну першу партію з 18 винищувачів F-16, українські пілоти в Великій Британії завершують базову підготовку. Шестеро пілотів вже подолали програму, ще 10 стажерів проводжують. Ті, хто вже опанував потрібні навички, зараз навчаються керувати винищувачами F-16 у Данії.

Про це повідомили в британському уряді. Міністр оборони Грант Шаппс сказав: "Ми разом йдемо далі, гарантуючи, що в майбутньому Україна матиме сучасні військово-повітряні сили, сформовані на базі високоефективних винищувачів четвертого покоління F-16. У поєднанні з навчанням у провідних світових ВПС це значний крок вперед у порівнянні з нинішніми можливостями України радянських часів". Винищувачі F-16 Fighting Falcon — "бойові соколи" американських ВПС. Їх почали виробляти в кінці 70-х і продовжували випускати до середини 00-х. Потім — поставлялися модернізовані версії. Багатофункціональний винищувач четвертого покоління має понад десять модифікацій.

Цей літак — наймасовіший серед четвертого покоління і стоїть на озброєнні багатьох країн, включаючи країни Європи, які передаватимуть літаки Україні. Він може використовуватися як перехоплювач, штурмовик, бомбардувальник.

Характеристики F-16 Fighting Falcon

Швидкість — понад 1900 км/год,

Максимальна швидкість — 2 120 км/год при висоті польоту 12 200 м,

Дальність польоту — понад 4000 км,

Бойовий радіус дії — 600 км,

Довжина — понад 15 метрів,

Розмах крил з ракетами — 10 метрів, без — до 9,5 метрів.

На озброєнні F-16 — стрілецька зброя (гармата 20 мм M61A1), ракети "повітря-повітря" (серед них AIM-7, AIM-9, AIM-120, Python 4, Sky Flash та інші), ракети "повітря-земля" (серед них AGM-65A/B/D/G, AGM-158 JASSM, Penguin Mk тощо), кориговані касетні та звичайні бомби, а також вільнопадаючі бомби.

Літаки-винищувачі четвертого покоління допоможуть Україні отримати таку потрібну перевагу в повітрі. Однак десятка винищувачів для цього недостатньо — потрібно щонайменше півтори сотні літаків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії ще до передачі Україні літаків F-16, вже почали активно їх "знищувати". Окупанти осоромились, спробувавши видати за підбиті українські літаки власні відфотошоплені винищувачі.