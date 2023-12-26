Шесть украинских пилотов уже тренируются управлять F-16: чем особенный этот истребитель

Пилоты прошли базовую подготовку перед тем, как сесть за штурвал истребителя, однако все они являются опытными специалистами

Пока в Нидерландах готовят к отправке в Украину первую партию из 18 истребителей F-16, украинские пилоты в Великобритании завершают базовую подготовку. Шесть пилотов уже преодолели программу, еще 10 стажеров провожают. Те, кто уже овладел нужными навыками, сейчас учатся управлять истребителями F-16 в Дании.

Об этом сообщили в британском правительстве. Министр обороны Грант Шаппс сказал: "Мы вместе идем дальше, гарантируя, что в будущем у Украины будут современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16. В сочетании с обучением в ведущих мировых ВВС это значительный шаг вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советских времен". Истребители F-16 Fighting Falcon — "боевые соколы" американских ВВС. Их начали производить в конце 70-х и продолжали выпускать до середины 00-х. Потом поставлялись модернизированные версии. Многофункциональный истребитель четвертого поколения имеет более десяти модификаций.

Этот самолет – самый массовый среди четвертого поколения и стоит на вооружении многих стран, включая страны Европы, которые будут передавать самолеты Украине. Он может использоваться как перехватчик, штурмовик, бомбардировщик.

Характеристики F-16 Fighting Falcon

Скорость — более 1900 км/ч,

Максимальная скорость – 2 120 км/ч при высоте полета 12 200 м,

Дальность полета – более 4000 км,

Боевой радиус действия — 600 км,

Длина – более 15 метров,

Размах крыльев с ракетами – 10 метров, без – до 9,5 метров.

На вооружении F-16 — стрелковое оружие (пушка 20 мм M61A1), ракеты "воздух-воздух" (среди них AIM-7, AIM-9, AIM-120, Python 4, Sky Flash и другие), ракеты "воздух-земля" (среди них AGM-65A/B/D/G, AGM-158 JASSM, Penguin Mk и др.), корректированные кассетные и обычные бомбы, а также свободно падающие бомбы.

Самолеты-истребители четвертого поколения помогут Украине получить столь нужное преимущество в воздухе. Однако десятка истребителей для этого недостаточно — нужно, по меньшей мере, полторы сотни самолетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России еще до передачи Украине самолетов F-16 уже начали активно их "уничтожать". Оккупанты оконфузились, попытавшись выдать за подбитые украинские самолеты собственные отфотошопленые истребители.