Ночная атака по Украине: взрывы слышали в Одессе, Львове и Харькове, что известно

На данный момент информации о пострадавших в результате обстрелов нет

Ночью 29 декабря российская армия снова атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы слышали в нескольких областях, есть разрушения.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, враг атаковал город ударными дронами. Во время сбития обломки одного из них упали и повредили многоэтажку, вспыхнул пожар.

Возгорание удалось оперативно потушить, а вскоре начнет работать оперативный штаб на месте происшествия, чтобы оказать помощь тем, у кого пострадало жилье.

"Мы воюем с бесчеловечно целящимися по домам, где живут мирные люди. Поэтому должны, в первую очередь, заботиться о безопасности. Прошу всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не подвергать себя опасности", – сказал мэр Одессы.

Также взрывы около 05:00 слышали в Яворовском районе Львовской области и Львове. Зафиксированы несколько прилетов, на место выехали оперативные службы.

"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб, которые работают на местах. Возможна повторная тревога… По предварительной информации более 10 шахедов атаковали Львовскую область. Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. На месте работают оперативные службы. Информации о жертвах нет", — написал мэр города Андрей Садовой.

Взрывы также слышали и в Харькове. По информации мэра города Игоря Терехова, оккупанты атаковали город двумя видами ракет – С-300 и Х-22.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — написал он.

Позже стало известно, что зафиксировано минимум восемь прилетов по городу, предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация требует уточнения. В Харькове есть проблемы с подачей электричества для транспорта, но специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу.

Кроме того, сообщается о взрыве в Черкасах, но дополнительной информации нет. Тревогу в регионе отменили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по Волчанску в Харьковской области. Из-за травм в больнице умерла одна из пострадавших.