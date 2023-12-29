Нічна атака по Україні: вибухи чули в Одесі, Львові та Харкові, що відомо

На даний момент інформації про постраждалих внаслідок обстрілу немає

Вночі 29 грудня російська армія знову атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи чули у кількох областях, є руйнування.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, ворог атакував місто ударними дронами. Під час збиття уламки одного з них впали і пошкодило багатоповерхівку, спалахнула пожежа.

Загоряння вдалося оперативно загасити, а незабаром почне працювати оперативний штаб на місці події, щоб допомогти тим, у кого постраждало житло.

"Ми воюємо з тими, хто нелюдно цілиться по будинках, де живуть мирні люди. Тому повинні, в першу чергу, піклуватися про безпеку. Прошу всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку", — сказав мер Одеси.

Також вибухи близько 05:00 чули у Яворівському районі Львівської області та Львові. Зафіксовано декілька прильотів, на місце виїхали оперативні служби.

"Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб, які працюють на місцях. Можлива повторна тривога… За попередньою інформацією понад 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає", — написав мер міста Андрій Садовий.

Вибухи також чули й у Харкові. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, окупанти атакували місто двома видами ракет – С-300 та Х-22.

"Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті прогриміли щонайменше шість вибухів", — написав він.

Пізніше стало відомо, що зафіксовано щонайменше вісім прильотів містом, попередньо Київським і Холодногірським районами, але інформація вимагає уточнення. У Харкові є проблеми з подачею електроенергії для транспорту, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки що задіяли тролейбуси на автономному ході.

Крім того, повідомляється про вибух у Черкасах, але додаткової інформації немає. Тривогу у регіоні скасували.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по Вовчанську у Харківській області. Через травми в лікарні померла одна з постраждалих.