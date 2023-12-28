Вдарили по цивільному авто: ворог атакував Вовчанськ, є загибла (фото)

На місці працюють усі служби та правоохоронні органи

Вже близько 10 години триває ворожий обстріл Вовчанська в Чугуївському районі. Внаслідок атаки у лікарні від отриманих травм померла 66-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Інформацію він оприлюднив на офіційному телеграм-каналі.

Посадовець додав, що на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій мешканці.

Крім того, внаслідок обстрілу спалахнув автомобіль. На місці працюють усі служби та правоохоронні органи.

За словами Олега Синегубова, росіяни вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

На місце події виїхала слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Поліція Харківської області повідомила, що в селі Глушківка на Куп’янщині внаслідок авіаудару пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених будинків. За попередніми даними, поранена жінка.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що за час повномасштабної війни російські окупанти багато разів робили ракетні атаки по українських містах і селах. На сьогоднішній день кількість випущених країною-агресором ракет досягла 7400, і в Україні це стало цифрою дня. Також за цей період окупанти випустили Україною близько 3700 ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед". З них Силам оборони вдалося знищити близько 2900 БПЛА.