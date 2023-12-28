Число дня: скільки ракет запустила РФ по Україні за майже два роки війни

Із загальної кількості 48 ракет — це "Кинджали"

За час повномасштабної війни російські окупанти багато разів здійснювали ракетні атаки по українських містах та селах. На сьогодні кількість випущених країною-агресором ракет досягла 7400, і в Україні це стало цифрою дня.

Йдеться про ракетні різні типи. Про це в четвер, 28 грудня, написали в СтратКомі ЗСУ.

"Третина з цієї кількості складали ракети С-300 та С-400. Близько 900 штук — балістичні ракети "Іскандер-М". Ракет "Кинджал" використали вже 48 штук", — йдеться у повідомленні.

Також за цей період окупанти випустили Україною близько 3700 ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед". З них Силам оборони вдалося знищити близько 2900 БПЛА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійці 11 Бригади Національної гвардії України знищили неймовірно дорогу зброю російських окупантів. Цей випадок буквально став рекордним для FPV-дронів. При цьому в цій ситуації важлива навіть не так ціна цієї техніки, як той факт, що вона могла бути єдиною на озброєнні у загарбників. Тому така втрата стала досить болісною для ворога.