Нічний удар "шахедами" по Україні: скільки дронів збили та в яких областях

Сили ППО України знищили більшість безпілотників

У ніч на четвер, 28 грудня, російські окупанти вдарили по території України вісьмома БпЛА типу "Shahed". Сім з них було збито захисниками українського неба.

Як повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України, росіяни атакували Україну із району Приморсько-Ахтарська (Російська Федерація). Ворожі дрони було знищено в кордонах трьох українських областей.

"Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей", — йдеться у повідомленні.

Варто констатувати, що ворог тероризує "шахедами" мирні міста та села України практично щоночі. Так, 26 грудня росіяни атакували територію нашої країни 19 дронами. Силами ППО України було знищено 13 ворожих ударних безпілотників, які були запущені по Одеській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Також "Телеграф" розповідав, що у ніч з 21 на 22 грудня російський безпілотник влучив у квартиру у 26-поверховому будинку в Солом'янському районі Києва. Помешкання належить ведучому телемарафону Андрію Ковальскому.