Нічний удар дронами по Україні: скільки "шахедів" збили і де є прильоти

Попадань уникнути не вдалося

У ніч проти 26 грудня російські окупанти в черговий раз здійснили атаку дронів по Україні. Удари припали на південь країни з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря.

Загалом було зафіксовано дві хвилі атак тривалістю 2 та 4 години. Українським воїнам вдалося знищити БПЛА типу "Shahed-131/136": по 4 в Одеській та Миколаївській областях та 1 на Херсонщині. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"В Одеській та Миколаївській областях у виснажливій бойовій роботі не вдалося уникнути попадань. В Одеському районі ворог влучив по відкритій території одного з інфраструктурних об’єктів. Пожежа, що виникла, оперативно ліквідована. Люди не постраждали", — йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області внаслідок атаки було зафіксовано попадання у промисловий об’єкт, пошкоджено складські будівлі. На щастя, ніхто не постраждав.

Водночас у Повітряних силах України повідомляють, що вночі було знищено 13 ударних безпілотників, які були запущені по Одеській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областям. Загалом зафіксовано пуски 19 "шахедів" з районів Балаклава — Крим та Приморсько-Ахтар — Росії.

Крім того, приблизно о 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил влаштувала атаку на великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" у районі Феодосії.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав інформацію великому десантному кораблі "Новочеркаськ", який у ніч на 26 грудня було знищено у Феодосії.