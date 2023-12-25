Особливо кошмарили одну з областей: ворог атакував Україну дронами і не лише (оновлено)

Дрони летіли різними напрямами

Ще з вечора 24 грудня противник випустив у бік українських мирних міст ударні безпілотники, пізніше також були ракети. Вибухи чули у низці регіонів, але найбільше ворог кошмарив Одеську область.

"Телеграф" зібрав всю інформацію про нічну атаку по Україні. За даними Повітряних сил України, перші групи "шахедів" були запущені ще близько 16:00 неділі.

Поступово сигнал повітряної тривоги охоплював дедалі більше областей, і перші повідомлення про вибухи з’явилися близько 18:40. Їх чули на Миколаївщині, там працювала ППО. Майже через годину ударні безпілотники почали збивати в Кіровоградській області.

Ближче до 21:00 вже по іншій групі дронів почали працювати сили ППО у Дніпропетровській області. Зокрема, "шахеди" збивали у Павлоградському районі. В цей же час ворог обстрілював Покровський район Донецької області та Херсон.

У районі 21:30 Повітряні сили повідомили про запуск ракети у бік Одеської області, а за кілька хвилин місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Через півгодини на Одещині почали працювати по безпілотникам, там знову лунали вибухи. Також вибухи чули у районі Старокостянтинова Хмельницької області.

Близько 22:30 знову стало відомо про вибухи на Одещині, там продовжували збивати ворожі безпілотники. Також сили ППО продовжували працювати у Кіровоградській області.

Ближче до півночі наші захисники збивали "шахеди" в Одеській та Дніпропетровській областях, після чого було оголошено відбій повітряної тривоги.

Вже глибокої ночі ворог вкотре з артилерії завдав удару по Херсону.

UPD. На Одещині сили ППО збили 22 дрони. Уламки впали в районі одеського порту, тому пошкодило технічні приміщення.

У районі Павлограда (Дніпропетровської області) уламки "Шахіда" впали на господарське приміщення та навантажувач зерна.

Під Дніпром один із ворожих "шахедів" впав на територію підприємства, була пожежа.

За даними Генштабу, було збито 29 дронів із 31.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 24 грудня ЗСУ збили ще один ворожий Су-24, який обстрілював Одеську область.