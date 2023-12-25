Особенно кошмарили одну из областей: враг атаковал Украину дронами и не только (обновлено)

Дроны летели по-разным направлениям

Еще с вечера 24 декабря противник выпустил в сторону украинских мирных городов ударные беспилотники и ракеты. Взрывы слышали в ряде регионов, но больше всего враг кошмарил Одесскую область.

"Телеграф" собрал всю информацию о ночной атаке по Украине. По данным Воздушных сил Украины, первые группы "шахедов" были запущены еще в районе 16:00 воскресенья.

Постепенно сигнал воздушной тревоги охватывал все больше областей и первые сообщения о взрывах появились около 18:40. Их слышали в Николаевской области, там работала ПВО. Спустя почти час ударные беспилотники начали сбивать в Кировоградской области.

Ближе к 21:00 уже по другой группе дронов начали работать силы ПВО в Днепропетровской области. В частности, "шахеды" сбивали в Павлоградском районе. В это же время враг обстреливал Покровский район Донецкой области и Херсон.

В районе 21:30 Воздушные силы сообщили о запуске ракеты в сторону Одесской области, а спустя несколько минут местные жители сообщили о звуках взрывов. Спустя полчаса на Одещине начали работать по беспилотникам, там снова гремели взрывы. Также взрывы слышали в районе Староконстантинова Хмельницкой области.

Около 22:30 снова стало известно о взрывах в Одесской области, там продолжали сбивать вражеские беспилотники. Также силы ПВО продолжали работать в Кировоградской области.

Ближе к полуночи наши защитники сбивали "шахеды" в Одесской и Днепропетровской областях, после чего был объявлен отбой воздушной тревоги.

Уже глубокой ночью враг в который раз из артиллерии нанес удар по Херсону.

UPD. В Одесской области силы ПВО сбили 22 дрона. Обломки упали в районе одесского порта, так повредило технические помещения.

В районе Павлограда (Днепропетровской области) обломки "Шахида" упали на хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

Под Днепром один из вражеских "шахедов" упал на территорию предприятия, был пожар.

По данным Генштаба, было сбито 29 дронов из 31.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 24 декабря ВСУ сбили еще один вражеский Су-24, который обстреливал Одесскую область.