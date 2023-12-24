"На аэродром – не вернулся": ВСУ сбили на юге очередной российский Су-34

Оккупанты продолжают терять авиацию

Украинская ПВО остается существенным вызовом для российских самолетов, так как серия сбитий новейших бомбардировщиков продолжается. На сей раз "приземлился" еще один Су-34, который используется россиянами для сброса управляемых авиабомб.

Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, самолет был сбит на Мариупольском направлении с использованием неназванного зенитно-ракетного комплекса.

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся", — отметил он.

Кроме того, он сообщил, что вечером 24 декабря также была попытка сбить российский Су-30, в Черном море неподалеку от Одессы, однако пока нет точного подтверждения того, был ли он поражен или нет.

Напомним, Су-34 это один из новейших российских самолетов, который совершил свой первый полет в 1990 году, но на вооружение был принят лишь в 2014 году. По оценкам представителя ВС ВСУ Юрия Игната такой самолет не может стоить дешевле 50 миллионов долларов.

Стоит отметить, что 22 декабря стало известно о том, что ПВО на южном направлении "уронили" сразу три российских самолета Су-34. После этого в ВСУ отметили, что на несколько дней там наблюдалось "затишье" в использовании авиабомб.