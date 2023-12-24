"На аеродром – не повернувся": ЗСУ збили на півдні черговий російський Су-34

Окупанти продовжують втрачати авіацію

Українська ППО залишається суттєвим викликом для російських літаків, оскільки серія збиття новітніх бомбардувальників продовжується. Цього разу "приземлився" ще один Су-34, який використовується росіянами для скидання керованих авіабомб.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, літак був збитий на Маріупольському напрямку із використанням неназваного зенітно-ракетного комплексу.

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром — не повернувся", — зазначив він.

Крім того, він повідомив, що ввечері 24 грудня також була спроба збити російський Су-30, у Чорному морі неподалік Одеси, проте поки що немає точного підтвердження того, був він уражений чи ні.

Нагадаємо, Су-34 це один із найновіших російських літаків, який здійснив свій перший політ у 1990 році, але на озброєння був прийнятий лише у 2014 році. За оцінками представника ЗС ЗСУ Юрія Ігната, такий літак не може коштувати дешевше 50 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що 22 грудня стало відомо про те, що ППО на південному напрямку "впустили" відразу три російські літаки Су-34. Після цього у ЗСУ зазначили, що на кілька днів там спостерігалося "затишшя" у використанні авіабомб.