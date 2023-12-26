Ночной удар дронами по Украине: сколько "шахедов" сбили и где есть прилеты

Попаданий избежать не удалось

В ночь на 26 декабря российские оккупанты в очередной раз совершили атаку дронов по Украине. Удары пришлись по югу страны с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.

В целом было зафиксировано две волны атак длительностью 2 и 4 часа. Украинским воинам удалось уничтожить БПЛА типа "Shahed-131/136": по 4 в Одесской и Николаевской областях и 1 на Херсонщине. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"В Одесской и Николаевской областях в изнурительной боевой работе не удалось избежать попаданий. В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

В Николаевской области в результате атаки было зафиксировано попадание в промышленный объект, повреждены складские здания. К счастью, никто не пострадал.

В то же время в Воздушных силах Украины сообщают, что ночью было уничтожено 13 ударных беспилотников, которые были запущены по Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областям. Всего зафиксированы пуски 19 "шахедов" из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтар – рф.

Кроме того, примерно в 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил устроила атаку на большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

Напомним, "Телеграф" собрал информацию большом десантном корабле "Новочеркасск", который в ночь на 26 декабря был уничтожен в Феодосии.