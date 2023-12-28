Ночной удар "шахедами" по Украине: сколько дронов сбили и в каких областях

Силы ПВО Украины уничтожили большинство беспилотников

В ночь на четверг, 28 декабря, российские оккупанты ударили по территории Украины восемью БпЛА типа "Shahed". Семь из них были сбиты защитниками украинского неба.

Как сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины, россияне атаковали Украину из района Приморско-Ахтарска (Российская Федерация). Вражеские дроны были уничтожены в границах трех украинских областей.

"Семь беспилотников были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

Следует констатировать, что враг терроризирует "шахедами" мирные города и села Украины практически каждую ночь. Так, 26 декабря россияне атаковали территорию нашей страны 19 дронами. Силами ПВО Украины было уничтожено 13 вражеских ударных беспилотников, запущенных по Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областям.

Также "Телеграф" рассказывал, что в ночь с 21 на 22 декабря российский беспилотник попал в квартиру в 26-этажном доме в Соломенском районе Киева. Жилье принадлежит ведущему телемарафону Андрею Ковальскому.