ISW: Вооруженные силы Украины продвинулись в направлении Горловки, россияне захватили позиции у Работино (карта)

Позиции у Работино уже не имеют тактического значения для ВСУ

Украинские войска за 27 декабря продвинулись к западу от временно оккупированной российскими террористами Горловки. В то же время россияне продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые Вооруженные силы захватили во время контрнаступления летом.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 декабря. Впрочем, как отмечают аналитики, украинские войска у Работино отошли на более подходящие для обороны позиции, а не были выбиты.

В отчете отмечено, что позиции имели тактически важное значение при контрнаступлении, поскольку позволяли обезвредить самые плотные российские минные поля и пройти мимо оборонительных сооружений террористов. Но сейчас возвращение россиянами этих позиций не имеет ни малейшего тактического значения, поскольку украинские войска становятся в глухую оборону.

"Недавние наступления России на западе Запорожской области, однако, подтверждают оценку ISW о том, что текущая позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку текущий баланс может быть нарушен в любом направлении решениями, принятыми на Западе или России, и ограниченные российские достижения могут стать значительными. Особенно если Запад прекратит военную помощь Украине", — говорится в отчете.

Ситуация у Работино

Что касается Горловки, то у аналитиков есть геолоцированные подтверждения того, что ВСУ продолжают позиционные бои с российскими террористами на терриконах. Видео, датированное 26 декабря, показывает, что ВСУ продвинулись вглубь одного из терриконов – скорее всего, того, где уже раньше стоял украинский флаг.

Ситуация на Донецком направлении

Ранее "Телеграф" писал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году, возможно, не дало преодолеть Украине большую глубину. Но мы совершили тот рывок, который дает дыхание дальнейшим наступательным действиям.