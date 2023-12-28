ISW: Збройні сили України просунулися у напрямку Горлівки, росіяни захопили позиції біля Роботина (мапа)

Позиції біля Роботиного вже не мають тактичного значення для ЗСУ

Українські війська за 27 грудня просунулися на захід від тимчасово окупованої російськими терористами Горлівки. Водночас росіяни просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які Збройні сили захопили під час контрнаступу влітку.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 грудня. Втім, як зазначають аналітики, українські війська біля Роботиного відійшли на більш придатні для оборони позиції, а не були вибиті.

У звіті зазначено, що позиції мали тактично важливе значення під час контрнаступу, оскільки дозволяли знешкодити найщільніші російські мінні поля та пройти повз оборонні споруди терористів. Але зараз повернення росіянами цих позицій не має жодного тактичного значення, оскільки українські війська стають у глуху оборону.

"Нещодавні наступи Росії на заході Запорізької області, проте, підтверджують оцінку ISW про те, що поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки поточний баланс може бути порушений у будь-якому напрямку рішеннями, ухваленими на Заході чи Росії, та обмежені. Російські здобутки можуть стати значними. особливо якщо Захід припинить військову допомогу Україні", – сказано у звіті.

Ситуація біля Роботиного

Щодо Горлівки, то аналітики мають геолоковані підтвердження того, що ЗСУ продовжують позиційні бої з російськими терористами на териконах. Відео, яке датоване 26 грудня, показує, що ЗСУ просунулися вглиб одного з териконів – скоріше за все, того, де вже раніше стояв український прапор.

Ситуація на Донецькому напрямку

Раніше "Телеграф" писав, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році, можливо, не дав подолати Україні велику глибину. Але ми зробили той ривок, який дає подих подальшим наступальним діям.