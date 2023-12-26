ЗСУ можуть піти з Авдіївки? Залужний розповів, чого і коли чекати

Супротивник має можливість концентрувати свої сили на певному напрямку.

Українські військові продовжують тримати оборону в районі Авдіївки та завдають противнику великих втрат у техніці та особовому складі. Але у разі потреби Залужний віддасть наказ на відхід, тому що "Генштабу важливіше збереження життя людей, а не територій".

Про це він заявив на закритому брифінгу. Залужний припустив, що за наявності тих засобів, які має РФ, Авдіївку вже через 2-3 місяці може спіткати доля Бахмута.

"Супротивник має можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. І вони можуть через два-три місяці зробити те, що сталося з Бахмутом".

При цьому головком зазначив, що Силам оборони доріг кожен клаптик землі, який вони оборонятимуть рівно стільки, скільки є сил. Але якщо сил недостатньо – "зберігаємо людей, а потім відвоюємо".

"Не треба нам зациклюватися і робити якесь "шоу чи скорботу" навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам, чи журналістам", — сказав Залужний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний прокоментував ситуацію у Мар’їнці.