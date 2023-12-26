Що з Мар’їнкою? Залужний дав відповідь

Ворог знищує у місті вулицю за вулицею, квартал за кварталом

Українські воїни продовжують утримувати позиції на півночі Мар’їнки Донецької області, але цього міста більше немає. Російські окупанти буквально стерли його з землі.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у вівторок, 26 грудня, під час брифінгу. За його словами, Мар’їнка протрималася майже два роки.

"На сьогодні наші війська ще перебувають у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту більше не існує, росіяни знищують квартал за кварталом, вулицю за вулицею", — зазначив Залужний.

Головком додав, що українські військові відійшли на околиці Мар’їнки. Однак у цьому немає нічого такого, що могло б спричинити суспільний резонанс.

"Ситуація абсолютно така, як була у Бахмуті – знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом, наші бійці – і після цього маємо те, що маємо. Це війна, тому те, що ми зараз відійшли на околиці Мар’їнки і в деяких місцях вже облаштували позиції за Мар’їнкою – у цьому немає нічого такого, що може викликати якийсь там громадський резонанс. Війна, на жаль, вона така ”, – наголосив Залужний.

Довідка:

Мар’їнка — це місто в Донецькій області, що знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Він розташований майже впритул до Донецька. Російські окупанти значно посилили штурми цього міста наприкінці осені-початку зими поточного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу прозвітував про нібито повне захоплення Мар’їнки російськими окупантами. Водночас у ЗСУ відповіли, що говорити про повне захоплення некоректно. Сили оборони перебувають в адміністративних межах Мар’їнки.