Окупанти штурмують, але зазнають величезних втрат: де зараз найгарячіші точки фронту (карта)

Противник знову зробив багато спроб штурму

ЗСУ продовжують давати відсіч ворогові на всіх ділянках фронту. Лише минулої доби, 24 грудня, на передовій сталися 66 бойових зіткнень.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, усі спроби ворога прорвати оборону завершились невдало.

Одним із найгарячіших напрямків залишається Куп’янський. Там за добу було відбито 21 атаку ворога. Зокрема, ворог штурмував позиції ЗСУ у районі Сіньківки Харківської області та в районі Стельмахівки Луганської області.

Традиційно активно діяв ворог і на Авдіївському напрямку. Там за добу наші захисники відбили 31 атаку супротивника.

"Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат", - йдеться у зведенні.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 5 атак супротивника і стільки ж на Мар’їнському напрямку.

На Шахтарському напрямку ворог намагався атакувати один раз, а на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки супротивника.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму. За добу ворог вчинив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч і відступив.

Раніше "Телеграф" писав про те, що генерал дав прогноз щодо боїв за Авдіївку до кінця 2023 року.