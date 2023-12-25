Яку техніку росіян ЗСУ знищують під Бахмутом: військовий розповів

З умовно сучасної техніки в росіян тільки танки Т-90М та засоби РЕБ

Російські терористи на Бахмутському напрямку втрачають переважно техніку, яка була виготовлена ще за часів Радянського Союзу. Але іноді там з'являється щось і більш сучасне – але такої техніки та засобів у росіян мало.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ старший лейтенант, заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко. За його словами, нічого суперсучасного в росіян там немає.

"Те, що зараз, наприклад, стоїть безпосередньо перед нами підбите, – це БТР-70 БМП-3, БМП-2, БМП-1. Але з'являється і сучасна техніка, вдалося підбити танк Т-90М "Прорив". Нічого більше такого суперсучасного ми не спостерігали в нашій зоні відповідальності", – зазначив він.

З "умовно сучасного", додав лейтенант, в російських терористів можна відзначити засоби радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Броньована техніка переважно радянська – колісна або гусенична.

"Це те, що стосується традиційних піхотних засобів, тобто бронетранспортерів, БМП і танків. В основному це традиційні танки Т-72 і традиційна БМП всіх модифікацій. Нічого надприродного тут поки не з'являється", – резюмував військовий.

Нагадаємо, що росіяни продовжують наступати, не шкодуючи ні особового складу, ні техніки. Вони зазнають величезних втрат. Щомісяця армія РФ поповнюється більш ніж 20 тисяч солдатів. Набагато повільніше йде поновлення запасів озброєння та військової техніки.

Раніше "Телеграф" писав про втрати російської армії в Україні за тиждень з 18 по 24 грудня 2023 року.