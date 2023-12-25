Какую технику россиян ВСУ уничтожают под Бахмутом: военный рассказал

Из условно современной техники у россиян только танки Т-90М и средства РЭБ

Российские террористы на Бахмутском направлении теряют преимущественно технику, изготовленную еще во времена Советского Союза. Но иногда там появляется что-то более современное – но такой техники и средств у россиян мало.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ старший лейтенант, заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. По его словам, ничего суперсовременного у россиян там нет.

"То, что сейчас, например, стоит непосредственно перед нами подбитое, – это БТР-70, БМП-3, БМП-2, БМП-1. Но появляется и современная техника, удалось подбить танк Т-90М "Прорыв". Ничего больше такого суперсовременного мы не наблюдали в нашей зоне ответственности", – отметил он.

Из "условно современного", добавил лейтенант, у российских террористов можно отметить средства радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Бронированная техника преимущественно советская – колесная или гусеничная.

"Это то, что касается традиционных пехотных средств, то есть бронетранспортеров, БМП и танков. В основном это традиционные танки Т-72 и традиционная БМП всех модификаций. Ничего сверхъестественного здесь пока не появляется", – резюмировал военный.

Напомним, что россияне продолжают наступать, не жалея ни личного состава, ни техники. Они несут огромные потери. Ежемесячно армия РФ пополняется на более, чем 20 тысяч солдат. Гораздо медленнее идет обновление запасов вооружения и военной техники.

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