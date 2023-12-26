Окупанти посилили атаки на одному з напрямків: що відбувається на фронті (мапа)

Загарбники продовжують зазнавати великих втрат

Минулої доби на фронті сталося 98 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку різко збільшилася кількість атак, а на Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога, який намагається оточити місто.

Захисники відбивають атаки і завдають загарбникам значних втрат на деяких напрямах. Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля населеного пункту Сіньківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ ", — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямі Сили оборони відбили 29 атак ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони за минулу добу відбили 27 атак. Авдіївки та ще 13 — неподалік Первомайського та Невельського Донецької області", — зазначили в Генштабі.

У районі Новомихайлівки Донецької області на Мар’їнському напрямі ЗСУ відбили 6 атак. Там воїни продовжують стримувати ворога.

На Шахтарському напрямку українські захисники за останню добу відбили 3 атаки російських військ у районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони було успішно відбито 7 атак противника біля Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і відступив", — підсумували у ГШ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Генштабі спростували інформацію про загибель 108 українських військовослужбовців у районі Авдіївки напередодні Різдва.