Чому Росію не зупинили величезні втрати на війні: аналітик розповів, у чому сенс

Спроба РФ показати Заходу готовність "воювати вічно" зіграє з Москвою злий жарт

Російське керівництво не звертає особливої уваги на свої втрати у війні проти України, оскільки це те, як у Москві розуміють війну та те, що хочуть показати Заходу.

Як розповів у коментарі "Радіо Свобода" військовий аналітик Королівського оборонного коледжу Данії Андерс Нільсен, для росіян втрати є частиною війни, а також спробою "стратегічного спілкування із Заходом".

За його словами, Росія таким чином хоче показати Заходу, що його прагнення допомагати Україні не мають сенсу, оскільки її противник готовий зазнати величезних втрат. Тому аналітик вважає, що це "не баг, а фіча", тобто, що в цьому всьому є сенс.

Однак Нільсен наголошує, що це "стратегічне спілкування" не спрацює, оскільки на Заході дискусія підходить до того, що Росія більш-менш задоволена поточною лінією фронту й Україні варто знайти якесь мирне рішення.

"Якщо Росії вдасться донести це повідомлення, що вони готові продовжувати вічно, то це, мені здається, стимулюватиме Захід допомагати Україні більше. Це перше, що росіяни не так зрозуміли. І, на мою думку, друге – Росія помиляється у припущенні, що час на їхньому боці", — додав він.

Як повідомлялося раніше, російське військове командування перенесло дедлайн із захоплення Авдіївки на 15 березня 2024 року, хоча раніше вони хотіли захопити його до 1 січня.