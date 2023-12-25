Почему Россию не остановили огромные потери на войне: аналитик рассказал, в чем смысл

Попытка РФ показать Западу готовность "воевать вечно" сыграет с Москвой злую шутку

Российское руководство не обращает особого внимания на свои потери в войне против Украины, поскольку это то, как в Москве понимают войну и то, что хотят показать Западу.

Как рассказал в комментарии "Радио Свобода" военный аналитик Королевского оборонного колледжа Дании Андерс Нильсен, для россиян потери являются частью войны, а также попыткой "стратегического общения с Западом".

По его словам, Россия таким образом хочет показать Западу, что его стремления помогать Украине не имеют смысла, поскольку ее противник готов нести огромные потери. Поэтому аналитик считает, что это "не баг, а фича", то есть что в этом всем есть смысл.

Однако Нильсен подчеркивает, что это "стратегическое общение" не сработает, поскольку на Западе дискуссия подходит к тому, что Россия более-менее удовлетворена текущей линией фронта и Украине стоит найти какое-либо мирное решение.

"Если России удастся донести это сообщение, что они готовы продолжать вечно, то это, мне кажется, будет стимулировать Запад помогать Украине больше. Это первое, что россияне не так поняли. И, как я думаю, второе – Россия ошибается в предположении, что время на их стороне", — добавил он.

Как сообщалось ранее, российское военное командование перенесло дедлайн по захвату Авдеевки на 15 марта 2024 года, хотя ранее они хотели захватить его до 1 января.