Оккупанты усилили атаки на одном из направлений: что происходит на фронте (карта)

Захватчики продолжают нести большие потери

За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений. На Лиманском направлении резко увеличились количество атак, а на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага, пытающегося оцепить город.

Защитники отражают атаки и наносят захватчикам значительные потери на некоторых направлениям. Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 29 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 атаки вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 — недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области", — отметили в Генштабе.

В районе Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении ВСУ отбили 6 атак. Там воины продолжают сдерживать врага.

На Шахтерском направлении украинские защитники за последние сутки отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны было успешно отражено 7 атак противника возле Работиного и западнее Вербового Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил", — подытожили в ГШ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе опровергли информацию о гибели 108 украинских военнослужащих в районе Авдеевки накануне Рождества.