Четко и понятно: Генштаб отреагировал на заявления о массовой гибели бойцов ВСУ под Авдеевкой

Данные о больших потерях ВСУ распространялись в соцсетях

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию о якобы гибели 108 бойцов одной из бригад ВСУ накануне Рождества на Авдеевском направлении. Там также призвали соблюдать информационную гигиену и проверять информацию перед обнародованием.

Ранее политолог Виталий Бала на своей странице в Facebook обнародовал пост, в котором сообщил, что бойцы якобы получили возможность уехать на 7 дней домой на рождественские праздники. По его информации, военные якобы погибли во время перемещения на автобусе.

В свою очередь украинский журналист Юрий Бутусов в комментарии под этим постом отметил, что ни у одной из бригад на Авдеевском направлении никаких значительных потерь при переезде на праздники нет. Он подчеркнул, что лично звонил в 4 бригады.

Кроме того, военнослужащий 110-й бригады Сергей Волков также опроверг эту информацию. Он также призвал Службу безопасности Украины обратить внимание на политолога Балу.

Напомним, военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак объяснил маниакальное желание россиян любой ценой окружить Авдеевку. По его словам, они задались целью захватить в плен большое количество украинских военных и взять в качестве трофеев западную технику.