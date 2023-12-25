Есть угроза прорыва и окружения: в ВСУ рассказали о ситуации под Авдеевкой

Что происходит у Авдеевки

Украинские военные продолжают держать оборону в районе Авдеевки и наносят противнику большие потери в технике и личном составе.

Как рассказал спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире единого марафона новостей, угроза прорыва россиян сохраняется, как и риски полного окружения.

"Сейчас мы стойко держим оборону. Угроза всегда есть окружения, прорыва, но мы подтягиваем резервы, мы переформатируемся, мы наносим врагу потери", — сказал он.

По его словам, ежедневно в районе Авдеевки противник теряет около 300-400 человек убитыми и ранеными, а также много единиц техники. При этом оккупанты регулярно подтягивают резервные подразделения пехоты и дополнительную технику, однако Штупун отмечает, что россияне начали выставлять на поле боя более старые образцы, чем это было раньше.

Что касается Запорожского направления, то там у противника продвижений нет, хотя он и продолжает предпринимать попытки вернуть утраченные территории. Это оборачивается для россиян большими потерями и лишь за последние три дня ВСУ смогли взять в плен две большие группы оккупантов.

Напомним, что вечером 25 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о якобы полном захвате Марьинки. В ВСУ после этого опровергли информацию о том, что оккупанты полностью контролируют город.