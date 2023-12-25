Заявления Шойгу о "захвате Марьинки": появилась реакция ВСУ

Силы обороны продолжают сражаться

В ВСУ опровергли заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что оккупантам якобы удалось захватить Марьинку. По словам наших военных, бои за населенный пункт продолжаются.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона. Он объяснил, что в настоящее время бойцы Сил обороны находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен.

"Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", — подчеркнул он.

Напомним, что вечером 25 декабря Сергей Шойгу доложил Путину о якобы полном захвате Марьинки. Президент РФ похвалил за это своих оккупантов и даже приказал раздать награды. Но никаких подтверждений этому не было предоставлено.

Напомним, что Марьинка — это город, который находится на линии фронта с 2014 года. Он расположен практически впритык к Донецку. И от него до ближайшего района областного центра можно дойти пешком до 20-30 минут. В конце осени-начале зимы 2023 года враг в этом районе значительно усилил свои штурмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на одном из направлений у украинских военных есть успехи в результате удачных контратак.