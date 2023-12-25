Є загроза прориву та оточення: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Авдіївкою

Що відбувається у Авдіївки

Українські військові продовжують тримати оборону в районі Авдіївки та завдають противнику великих втрат у техніці та особовому складі.

Як розповів речник Об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі єдиного марафону новин, загроза прориву росіян зберігається, як і ризики повного оточення.

"Зараз ми стійко тримаємо оборону. Загроза завжди є оточення, прориву, але ми підтягуємо резерви, ми переформатуємось, ми завдаємо ворогові втрати", — сказав він.

За його словами, щодня в районі Авдіївки противник втрачає близько 300-400 людей убитими та пораненими, а також багато одиниць техніки. При цьому окупанти регулярно підтягують резервні підрозділи піхоти та додаткову техніку, проте Штупун зазначає, що росіяни почали виставляти на полі бою старіші зразки, ніж це було раніше.

Що стосується Запорізького напрямку, то там у противника просування немає, хоча він і продовжує робити спроби повернути втрачені території. Це обертається для росіян великими втратами й лише останні три дні ЗСУ змогли взяти в полон дві великі групи окупантів.

Нагадаємо, що ввечері 25 грудня російський міністр оборони Сергій Шойгу доповів Путіну про нібито повне захоплення Мар’їнки. У ЗСУ після цього спростували інформацію про те, що окупанти повністю контролюють місто.