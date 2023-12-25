Заяви Шойгу про "захоплення Мар’їнки": з’явилася реакція ЗСУ

Сили оборони продовжують боротися

У ЗСУ спростували заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що окупантам нібито вдалося захопити Мар’їнку. За словами наших військових, бої за населений пункт продовжуються.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він пояснив, що зараз бійці Сил оборони знаходяться в адміністративних межах Мар’їнки, але місто повністю знищене.

"Говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно", — наголосив він.

Нагадаємо, що ввечері 25 грудня Сергій Шойгу доповів Путіну про нібито повне захоплення Мар’їнки. Президент РФ похвалив за це своїх окупантів та навіть наказав роздати нагороди. Але жодних підтверджень цьому не було надано.

Нагадаємо, що Мар’їнка — це місто, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Воно розташоване практично впритул до Донецька. І від нього до найближчого району обласного центру можна дійти пішки за 20-30 хвилин. Наприкінці осені-початку зими 2023 року ворог у цьому районі значно посилив свої штурми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на одному з напрямків українські військові мають успіхи внаслідок вдалих контратак.