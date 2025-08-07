Сирський розповів, як має завершитись війна з Росією

Також він натякнув на майбутні зухвалі операції України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив впевненість, що війна між Росією та Україною закінчиться саме так, як це вигідно нашій країні. На його думку, для цього потрібно наступати на фронті та завдавати супротивнику суттєвих втрат.

Про це він розповів в етері "ТСН". Також Сирський заявив про наявність планів зухвалих операцій на кшталт Курської.

Головком впевнений, що російсько-українська війна має закінчитися так, як нам вигідно. Для цього українці мають зробити усе: не відступати, а перемагати.

"Ми повинні нищити ворога. Ми повинні завдати йому такі втрати, щоб він пішов на завершення цієї війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах. Для нас на даний час це дуже важливо", — вважає Сирський.

Він натякнув, що ЗСУ має певні плани зухвалих операцій на кшталт Курської, та наголосив, що в обороні не можна добитися перемог – це можна зробити тільки в наступі.

Раніше Сирський заявив, що внаслідок Курської операції Росія втратила щонайменше 80 тисяч військових — убитими та пораненими. За його словами, українські втрати були "суттєво меншими", однак точних цифр він не назвав.

Додамо, що Курська операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року. Вона стала визначною – вперше повномасштабна війна була перенесена на територію ворога. Підрозділи ЗСУ змогли прорвати оборону ворога та зайти глибоко в тил. За словами Головнокомандувача Сил оборони, українські військові контролювали понад 1300 квадратних кілометрів території Курської області.