Хронологія війни — день 1261: бої за Покровськ та нові заяви про мита проти Росії
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7 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.
На календарі четвер, 7 серпня 2025 року. Росіяни посилюють тиск на Покровському напрямку навіть попри "позитивні сигнали", які надійшли після переговорів представника Вашингтона Стіва Віткоффа з керівництвом Кремля. Минулої доби на фронті сталося 113 бойових зіткнень, з яких 30 під Покровськом.
Як проходить 1261 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 7 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
1:00 Дніпро перебуває під масовою атакою російських дронів. У місті чули численні вибухи.
00:00 Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Білий дім ухвалить рішення про введення мит щодо Росії та її торгових партнерів у найближчі 24-36 годин.
Про новини та події 4 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1258: росіяни тиснуть під Покровськом і готують новий наступ
Про те, що відбувалося 5 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1259: удар по вокзалу у Лозовій та удар по АЗС у Харкові
З ситуацією в Україні 6 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1260: окупанти тиснуть під Покровськом, а Віткофф зустрівся з Путіним