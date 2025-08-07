Хронологія війни — день 1261: бої за Покровськ та нові заяви про мита проти Росії

7 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі четвер, 7 серпня 2025 року. Росіяни посилюють тиск на Покровському напрямку навіть попри "позитивні сигнали", які надійшли після переговорів представника Вашингтона Стіва Віткоффа з керівництвом Кремля. Минулої доби на фронті сталося 113 бойових зіткнень, з яких 30 під Покровськом.

Як проходить 1261 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 7 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Дніпро перебуває під масовою атакою російських дронів. У місті чули численні вибухи.

Ситуація по дронам

00:00 Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Білий дім ухвалить рішення про введення мит щодо Росії та її торгових партнерів у найближчі 24-36 годин.

Про новини та події 4 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1258: росіяни тиснуть під Покровськом і готують новий наступ

Про те, що відбувалося 5 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1259: удар по вокзалу у Лозовій та удар по АЗС у Харкові

З ситуацією в Україні 6 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1260: окупанти тиснуть під Покровськом, а Віткофф зустрівся з Путіним