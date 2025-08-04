Хронологія війни — день 1258: росіяни тиснуть під Покровськом і готують новий наступ

4 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

Понеділок, 4 серпня 2025 року. Минулої доби на лінії фронту сталося 153 бойових зіткнення, з яких 38 зафіксовано на Покровському напрямку. Окупанти також активно намагаються тиснути на Лиманському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. Водночас військові попереджають, що загарбники також підтягують резерви, готуючись до нового наступу на Харківську та Сумську області за підтримки солдатів КНДР.

Як проходить 1258 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною помічено близько 30 безпілотників.

Обстріл України

Про новини та події 1 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1255: нові Patriot для України та чергове брязкання "Горішником"

Про те, що відбувалося 2 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1256: заяви про ядерну війну та успішні удари СБУ по Росії

З ситуацією в Україні 3 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1257: новий командувач Повітряних сил та ще один великий обмін