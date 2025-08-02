Хронологія війни — день 1256: атака по Харкову та неприємності у росіян

2 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі субота, 2 серпня 2025 року. Попередня доба перш за все запам’яталася українцям заявою президента США Дональда Трампа про переміщення атомних підводних човнів у зв’язку з російською загрозою, а також низкою безглуздих заяв президента РФ Володимира Путіна на Валаамі про війну в Україні. На фронті найбільше бойових зіткнень минулої доби традиційно зафіксували на Покровському напрямку.

Як проходить 1256 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки дрона Харковом збільшилася до 11.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про підвищену активність ворожих розвідувальних безпілотників у районі Охтирки та Кирилівки Сумської області.

Під атакою дронів і Росія — за даними каналів, безпілотники вже знаходяться на території Липецької, Тамбовської, Саратовської, Волгоградської, Бєлгородської, Воронезької, Ростовської областей, в Краснодарському, Ставропольському краях, Республіці Адигея та Криму.

Тим часом карта бойових дій від DeepState станом на початок доби 2 серпня виглядає так:

Карта, де точаться бої в Україні 2.08.2025

Про те, що відбувалося 30 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1253: росіяни тиснуть під Покровськом і запускають дрони

З ситуацією в Україні 31 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1254: масована атака на Київ та удар БПЛА по Росії

Про новини та події 1 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1255: нові Patriot для України та чергове брязкання "Орєшником"