Хронологія війни — день 1254: росіяни дістали реактивні безпілотники та обстріляли Київ

31 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де точаться бої на фронті в Україні

На календарі четвер, 31 липня, триває 1254 день повномасштабної війни. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті з колишніми зусиллями, а за останню добу було зафіксовано 159 бойових зіткнень. Основні бойові дії йдуть на Покровському, Лиманському та Курському напрямках. На тлі цього загарбники знову дістали зі складів реактивні "шахеди" і намагаються з їхньою допомогою продовжити нічний терор в обхід українських дронів-перехоплювачів.

Як проходить 1254 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Після атаки на Київ кількість постраждалих досягла восьми людей, серед них двоє дітей, повідомили у КМВА.

1:00 Над Києвом залишаються ще кілька БПЛА. У місті зафіксовано пожежі у шести локаціях, у тому числі і в одній багатоповерхівці. Лікарів викликали за трьома адресами, поки що відомо про одного постраждалого в Солом'янському районі.

00:00 Близько 20 БПЛА рухаються у бік Києва, у місті чули роботу ППО. Мешканці тим часом уже готуються до того, що ніч доведеться відсидіти у метро.

Дрони над Україною

Про новини та події 28 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1251: просування ЗСУ у Сумській області та новий дедлайн Трампа

Про те, що відбувалося 29 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1252: Росія вдарила по колонії та пологовому будинку в Україні, а Трамп скоротив дедлайн

З ситуацією в Україні 30 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1253: росіяни тиснуть під Покровськом і запускають дрони