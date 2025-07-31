Хронология войны — день 1254: россияне достали реактивные беспилотники и обстреляли Киев

31 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои на фронте в Украине

На календаре четверг, 31 июля, идет 1254 день полномасштабной войны. Российские оккупанты продолжают давить на фронте с прежними усилиями, а за последние сутки было зафиксировано 159 боевых столкновений. Основные боевые действия идут на Покровском, Лиманском и Курском направлениях. На фоне этого захватчики вновь достали со складов реактивные "шахеды" и пытаются с их помощью продолжить ночной террор в обход украинских дронов-перехватчиков.

Как проходит 1254 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 После атаки на Киев количество пострадавших достигло восьми человек, среди них двое детей, сообщили в КГВА.

1:00 Над Киевом остаются еще несколько БПЛА. В городе зафиксированы пожары в шести локациях, в том числе и в одной многоэтажке. Врачей вызывали по трем адресам, пока известно об одном пострадавшем в Соломенском районе.

00:00 Около 20 БПЛА двигаются в сторону Киева, в городе слышали работу ПВО. Жители тем временем уже готовятся к тому, что ночь придется отсидеть в метро.

Дроны над Украиной

О новостях и событиях 28 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1251: продвижение ВСУ в Сумской области и новый дедлайн Трампа

О том, что происходило 29 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1252: Россия ударила по колонии и роддому в Украине, а Трамп сократил дедлайн

С ситуацией в Украине 30 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1253: россияне давят под Покровском и запускают дроны