Хронология войны — день 1251: обстрел Украины и продвижение ВСУ в Сумской области

28 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои на фронте в Украине

На календаре понедельник, 28 июля, идет 1251 день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За предыдущие сутки было зафиксировано 118 боевых столкновений, из которых 39 на Покровском направлении. Хотя враг демонстрирует медленное продвижение, у ВСУ тоже есть успехи — украинским военным удалось разбить группировку россиян в Сумской области и освободить Кондратовку.

Как проходит 1251 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной замечено более 60 российских дронов. Мониторинговые группы также сообщили о взлете по меньшей мере шести Ту-95 и Ту-160, а также предупредили о высоких рисках ракетного удара ночью.

О новостях и событиях 25 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1248: Россия обстреливает Харьков и поднимала МиГ-31

О том, что происходило 26 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1249: ракетный удар по "Эпицентру" и прилет по ОВА в Сумах

С ситуацией в Украине 27 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1250: успехи ВСУ в Сумской области и новые санкции против России