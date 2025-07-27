Хронология войны — день 1250: россияне наступают под Покровском и обстреливают Харьков

26 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои на фронте в Украине

На календаре воскресенье, 27 июля, идет 1250 день полномасштабной войны с российскими оккупантами. Россияне продолжают медленно продвигаться под Покровском, где сконцентрированы их основные силы. Всего за прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения, из которых 55 именно на Покровском направлении. Горячими также остаются Новопавловское и Лиманское направления.

Как проходит 1250 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В Харькове два пожара после атаки российских дронов. Тем временем в Волгоградской области РФ украинские беспилотники подожгли российскую нефтебазу, которая очень хорошо вспыхнула.

00:00 Взрыв прогремел в Киевском районе Харькова. Мониторинговые каналы сообщают, что в районе города наблюдается еще около 5-8 российских БПЛА

С ситуацией в Украине 24 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1247: удар по "Привозу" в Одессе и давление россиян на фронте

О новостях и событиях 25 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1248: Россия обстреливает Харьков и поднимала МиГ-31

О том, что происходило 26 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1249: ракетный удар по "Эпицентру" и прилет по ОВА в Сумах