На россиян успехи ВСУ оказывают деморализующий эффект

Украинские войска, похоже, нанесли крупное поражение оккупационной армии в Сумской области. В сети появилась информация о том, что Кондратовка вернулась под контроль Сил обороны.

Изначально информация поступила от российских пропагандистов. "Телеграф" обратился к Сумской ОВА за комментарием, однако там не стали подтверждать сообщения, хотя и намекнули, что у ВСУ действительно есть успехи.

Согласно многочисленным сообщениям российских "военкоров", в этом районе оборону держал 30-й мотострелковый полк российской армии, однако он понес тяжелые потери от украинских FPV-дронов и реактивной артиллерии. В частности некоторые пропагандисты сообщают об активном применении РСЗО HIMARS.

Конечно другие попытались рассказать о "героической" обороне и традиционно свалили вину на некомпетентность российского командования.

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Стоит отметить, что упомянутые Кондратовка и Андреевка находятся неподалеку от границы с Россией в районе Суджи. На картах аналитиков DeepState от 26 июля, оба села обозначены как деоккупированные.

Кондратовка и Андреевка

Как сообщалось ранее, в западных СМИ недавно появилась информация о том, что во время разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 4 июля, глава Белого дома намекнул, что ВСУ пора перейти в атаку, так как они не выиграют войну сидя в обороне.