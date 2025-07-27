У ВСУ есть серьезные успехи на одном из участков фронта: пропагандисты жалуются (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На россиян успехи ВСУ оказывают деморализующий эффект
Украинские войска, похоже, нанесли крупное поражение оккупационной армии в Сумской области. В сети появилась информация о том, что Кондратовка вернулась под контроль Сил обороны.
Изначально информация поступила от российских пропагандистов. "Телеграф" обратился к Сумской ОВА за комментарием, однако там не стали подтверждать сообщения, хотя и намекнули, что у ВСУ действительно есть успехи.
Согласно многочисленным сообщениям российских "военкоров", в этом районе оборону держал 30-й мотострелковый полк российской армии, однако он понес тяжелые потери от украинских FPV-дронов и реактивной артиллерии. В частности некоторые пропагандисты сообщают об активном применении РСЗО HIMARS.
Конечно другие попытались рассказать о "героической" обороне и традиционно свалили вину на некомпетентность российского командования.
Стоит отметить, что упомянутые Кондратовка и Андреевка находятся неподалеку от границы с Россией в районе Суджи. На картах аналитиков DeepState от 26 июля, оба села обозначены как деоккупированные.
Как сообщалось ранее, в западных СМИ недавно появилась информация о том, что во время разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 4 июля, глава Белого дома намекнул, что ВСУ пора перейти в атаку, так как они не выиграют войну сидя в обороне.