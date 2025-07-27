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У ВСУ есть серьезные успехи на одном из участков фронта: пропагандисты жалуются (карта)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
ВСУ Новость обновлена 27 июля 2025, 16:20
ВСУ

На россиян успехи ВСУ оказывают деморализующий эффект

Украинские войска, похоже, нанесли крупное поражение оккупационной армии в Сумской области. В сети появилась информация о том, что Кондратовка вернулась под контроль Сил обороны.

Изначально информация поступила от российских пропагандистов. "Телеграф" обратился к Сумской ОВА за комментарием, однако там не стали подтверждать сообщения, хотя и намекнули, что у ВСУ действительно есть успехи.

Согласно многочисленным сообщениям российских "военкоров", в этом районе оборону держал 30-й мотострелковый полк российской армии, однако он понес тяжелые потери от украинских FPV-дронов и реактивной артиллерии. В частности некоторые пропагандисты сообщают об активном применении РСЗО HIMARS.

Конечно другие попытались рассказать о "героической" обороне и традиционно свалили вину на некомпетентность российского командования.

Кондратовка освобождена
Российская армия могла бы просто предпринять "жест доброй воли"
Россияне потеряли Кондратовку
Несколько раз "разгромленная" украинская армия опять идет на Москву
Кондратовка в Сумской области под контролем Уркаины
Любимое развлечение россиян - перекладывание ответственности на других
Кондратовка освобождена ВСУ
Концентрация "героического героизма" зашкаливает, хоть фильмы снимай

Стоит отметить, что упомянутые Кондратовка и Андреевка находятся неподалеку от границы с Россией в районе Суджи. На картах аналитиков DeepState от 26 июля, оба села обозначены как деоккупированные.

Кондратовка и Андреевка на карте
Кондратовка и Андреевка

Как сообщалось ранее, в западных СМИ недавно появилась информация о том, что во время разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 4 июля, глава Белого дома намекнул, что ВСУ пора перейти в атаку, так как они не выиграют войну сидя в обороне.

Теги:
#Украина #Россия #Сумская область #Война #ВСУ