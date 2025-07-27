ЗСУ мають серйозні успіхи на одній із ділянок фронту: пропагандисти скаржаться (карта)

На росіян успіхи ЗСУ мають деморалізуючий ефект

Українські війська, схоже, завдали великої поразки окупаційній армії в Сумській області. У мережі з’явилася інформація, що Кіндратівка повернулася під контроль Сил оборони.

Перша інформація надійшла від російських пропагандистів. "Телеграф" звернувся до Сумської ОВА за коментарем, проте там не стали підтверджувати повідомлення, хоча й натякнули, що ЗСУ справді мають успіхи.

Згідно з численними повідомленнями російських "воєнкорів", у цьому районі оборону тримав 30-й мотострілковий полк російської армії, проте він зазнав тяжких втрат від українських FPV-дронів та реактивної артилерії. Зокрема, деякі пропагандисти повідомляють про активне застосування РСЗВ HIMARS.

Звичайно, інші спробували розповісти про "героїчну" оборону і традиційно звалили провину на некомпетентність російського командування.

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Варто зазначити, що згадані Кіндратівка та Андріївка знаходяться неподалік кордону з Росією в районі Суджі. На картах аналітиків DeepState від 26 липня, обидва села позначені як деокуповані.

Кіндратівка та Андріївка

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ нещодавно з’явилася інформація про те, що під час розмови президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа 4 липня, голова Білого дому натякнув, що для ЗСУ настав час перейти в атаку, оскільки вони не виграють війну сидячи в обороні.