Путін і Кім готують масштабний наступ в Україні, вже відомі терміни — Reuters

Корейський друг кремлівського диктатора оголосив новий набір солдатів

Росія може готуватися до масштабного наступу на Україну у липні чи серпні поточного року. Для участі в наступі КНДР, яка регулярно відправляє своїх солдатів у допомогу Путіну, імовірно надасть Росії додаткові війська.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на дані розвідувальної агенції Південної Кореї. Кім Чен Ин вже набирає нових бійців.

Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон після закритого брифінгу заявив журналістам, що Національна розвідувальна служба поділилася важливим прогнозом. У розвідці вважають, що Росія може готуватися до масштабного наступу на Україну у липні чи серпні.

"Додаткове розгортання може бути здійснене вже в липні чи серпні", — сказав Лі, додавши, що прогноз заснований на новому наборі військ, які проводить Пхеньян. Ще однією підставою для таких висновків став нещодавній візит до КНДР високопоставленого представника служби безпеки президента Росії.

За словами Лі, який посилається на брифінг Національної розвідувальної служби, в обмін на постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів і ракет до Росії Пхеньян, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет, пише Reuters.

Нагадаємо, КНДР, де за допомогою Росії вже налагодили виробництво ударних безпілотників типів "Шахед" та "Герань-2", продовжує постачати Кремлю артилерійські снаряди, підтримуючи агресію Путіна проти України. Обсяг постачання складає понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм.