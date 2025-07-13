Кім передав Путіну неймовірну кількість снарядів: скільки часу потрібно США, щоб зробити стільки ж

Штати сильно відстають від "військового заводу", на який перетворив країну корейський диктатор

КНДР, де за допомогою Росії вже налагодили виробництво ударних безпілотників типів "Шахед" та "Герань-2", продовжує постачати Кремлю артилерійські снаряди, підтримуючи агресію Путіна проти України. Обсяг постачання складає понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на дані доповіді Агентства військової розвідки (DIA), представленої депутату головної опозиційної партії.

Згідно з цією інформацією, Пхеньян на сьогоднішній день поставив Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

"Якщо перерахувати на одиночні 152-міліметрові снаряди, то (кількість поставлених снарядів – ред.), ймовірно, досягла понад 12 мільйонів", — повідомило Розвідувальне управління Міністерства оборони.

Тим часом Сполучені Штати зараз виробляють 40 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів щомісяця. І хоча начальник логістики СВ ЗС США Даг Буш заявляв, що виробництво цих снарядів вже до осені сягне 80 000 одиниць на місяць, все одно Вашингтону знадобиться понад 10 років, щоб виготовити таку кількість боєприпасів.

Видання зазначає, що з жовтня 2024 року Північна Корея надала Москві звичайні озброєння та близько 13 000 військовослужбовців для підтримки війни проти України.

Розвідники в Сеулі припускають, що режим Кім Чен Ина також надасть Путіну додаткові війська у липні чи серпні. За даними, оприлюдненими російськими ЗМІ, Північна Корея пообіцяла направити до Курська 5000 військових будівельників та 1000 саперів для проведення відновлювальних робіт.

Як розповів аналітик британського телеканалу Sky News з оборони та безпеки Майкл Кларк, російський режим має чотири джерела, з яких отримує зброю, боєприпаси та компоненти для продовження бойових дій проти України. Якби не ці джерела малоймовірно, що Кремль зміг би далі вести війну з такою інтенсивністю.

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що росіяни не планують зупиняти свій "літній наступ", проте навряд чи зможуть показати на фронті щось нове. На тлі цього вони продовжують працювати над зближенням із країнами типу КНДР.