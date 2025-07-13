Ким передал Путину невообразимое количество снарядов: сколько времени нужно США, чтобы сделать столько же

Штаты сильно отстают от "военного завода", в который превратил страну корейский диктатор

КНДР, где с помощью России уже наладили производство ударных беспилотников типов "Шахед" и "Герань-2", продолжает поставлять Кремлю артиллерийские снаряды, оказывая поддержку агрессии Путина против Украины. Объем поставок составляет более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм.

Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на данные доклада Агентства военной разведки (DIA), представленного депутату главной оппозиционной партии,

Согласно этой информации, Пхеньян на сегодняшний день поставил Российской Федерации около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

"Если пересчитать на одиночные 152-миллиметровые снаряды, то (количество поставленных снарядов – ред.) предположительно достигло более 12 миллионов", — сообщило Разведывательное управление Министерства обороны.

Между тем Соединенные Штаты сейчас производят 40 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежемесячно. И хотя начальник логистики СВ ВС США Даг Буш заявлял, что производство этих снарядов уже к осени достигнет 80 000 единиц в месяц, все равно Вашингтону понадобится более 10 лет, чтобы изготовить такое количество боеприпасов.

Издание отмечает, что с октября 2024 года Северная Корея предоставила Москве обычные вооружения и около 13 000 военнослужащих для поддержки войны против Украины.

Разведчики в Сеуле предполагают, что режим Ким Чен Ына также предоставит Путину дополнительные войска в июле или августе. По данным, обнародованным российскими СМИ, Северная Корея пообещала направить в Курск 5000 военных строителей и 1000 сапёров для проведения восстановительных работ.

Как рассказал аналитик британского телеканала Sky News по обороне и безопасности Майкл Кларк, российский режим имеет четыре источника, из которых получает оружие, боеприпасы и компоненты для продолжения боевых действий против Украины. Если бы не эти источники, маловероятно, что Кремль смог бы дальше вести войну с такой интенсивностью.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что россияне не планируют останавливать свое "летнее наступление", однако вряд ли смогут показать на фронте что-нибудь новое. На фоне этого они продолжают работать над сближением со странами типа КНДР.