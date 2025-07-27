Путин и Ким готовят масштабное наступление в Украине, уже известны сроки - Reuters

Корейский друг кремлевского диктатора объявил новый набор солдат

Россия может готовиться к масштабному наступлению на Украину в июле или августе текущего года. Для участия в наступлении КНДР, которая регулярно отравляет своих солдат в помощь Путину, предположительно предоставит России дополнительные войска.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные разведывательного агентства Южной Кореи. Ким Чен Ын уже набирает новых бойцов.

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон после закрытого брифинга заявил журналистам, что Национальная разведывательная служба поделилась важным прогнозом. В разведке считают, что Россия может готовиться к масштабному наступлению на Украину в июле или августе.

"Дополнительное развертывание может быть осуществлено уже в июле или августе", — сказал Ли, добавив, что прогноз основан на новом наборе войск, которые проводит Пхеньян. Еще одним основанием для таких выводов послужил недавний визит в КНДР высокопоставленного представителя службы безопасности президента России.

По словам Ли, ссылающегося на брифинг Национальной разведывательной службы, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет, пишет Reuters.

Напомним, КНДР, где с помощью России уже наладили производство ударных беспилотников типов "Шахед" и "Герань-2", продолжает поставлять Кремлю артиллерийские снаряды, оказывая поддержку агрессии Путина против Украины. Объем поставок составляет более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм.