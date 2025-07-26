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Хронология войны — день 1249: Россия несет на фронте безумные потери, но продолжает наступление по трупам

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
1249 день полномасштабной войны России против Украины Новость обновлена 26 июля 2025, 03:07
1249 день полномасштабной войны России против Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

26 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, где идут бои на фронте в Украине

На календаре суббота, 26 июля. 1249 день полномасштабной войны с российскими оккупантами. Бои на фронте продолжаются в высоком темпе, основные боевые действия ведутся на Покровском направлении. Россияне пытались пролезть в Степногорск на Запорожье, но назад не вернулся ни один оккупант. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг платит высокую цену за продвижение — ежедневно в среднем до 1000 россиян погибают или получают тяжелые ранения.

Как проходит 1249 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Харьков, Днепр и Каменское находятся под массированной атакой вражеских дронов. Также враг обстрелял баллистическими ракетами все три города, были слышны сильные взрывы. Предварительно, в Каменском ударом оккупантов уничтожен гипермаркет "Эпицентр".

01:00 Харьков и Каменское находились под атакой врага. Каменское атаковали четырьмя ракетами "Калибр", Харьков был под одновременным ударом КАБов и дронов. В обоих городах есть последствия и пожары. Также под ударом дронов и КАБ находится Шостка.

00:00 Харьков под атакой российских ударных дронов. Между тем, в оккупированном Крыму россияне пытаются отбиваться уже от украинских беспилотников.

О том, что происходило 23 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1246: бои за Покровск и переговоры в Стамбуле

С ситуацией в Украине 24 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1247: удар по "Привозу" в Одессе и давление россиян на фронте

О новостях и событиях 25 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1248: Россия обстреливает Харьков и поднимала МиГ-31

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